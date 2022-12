SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação precoce na Copa do Mundo do Qatar foi vista como um filme de terror para o atacante Havertz. Ele fez dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, nesta quinta-feira (1º), no estádio Al Bayt, em Al Khor, resultado que não evitou a queda.

"Não esperávamos ver o Japão vencer [a Espanha], é como um filme de terror para nós", disse o jogador, eleito o melhor em campo na despedida do torneio.

"Temos que ser honestos: nos últimos cinco anos as coisas não correram muito bem, e a culpa foi nossa. Só podemos assumir a responsabilidade. Esperemos que as coisas mudem logo", encerrou Havertz, sem esconder o desânimo.

O volante Gündogan também mostrou bastante abatimento após a partida. Para ele, a Alemanha perdeu a vaga já no primeiro jogo, quando foi derrotada pelo Japão.

"Infelizmente, não conseguimos dar o nosso melhor, pôr o nosso melhor nos três jogos. Você pode imaginar quão frustrante é. Acho que perdemos a nossa vaga no primeiro jogo, contra o Japão."