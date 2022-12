Os mais novos não têm como se lembrar, mas houve um ano no qual os brasileiros torceram para Camarões. Na Copa da Itália (1990), após a seleção ser eliminada pela Argentina, todo o país trocou a camisa amarela pela verde e esperou que os Leões Indomáveis conseguissem ir o mais longe possível. A epopeia terminou nas quartas de final, mas Camarões do mítico goleiro N´Kono e do atacante Roger Milla colocou o país definitivamente no mapa do futebol mundial.

Quis o sorteio que, na Copa seguinte, nos Estados Unidos (1994) os camaroneses cruzassem o caminho do Brasil. Na fase de grupos, foi mera formalidade para Romário, Bebeto e até para Márcio Santos marcarem 3 a 0 nas redes do goleiro Bell.

???? We hope Roger Milla's shaking those hips like only he can – it's the #WorldCup legend's 68th birthday ???? pic.twitter.com/UKaKGxSbfg

Depois disso, as duas seleções só se reencontraram na Copa de 2014, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Cada vez mais longe dos melhores dias, Camarões caiu por 4 a 1 sem oferecer a mínima resistência. Neymar, duas vezes, Fred e Fernandinho foram os autores dos gols naquela tarde, classificando a equipe para as oitavas de final.

Tite ainda pode usar em 2022 três remanescentes daquela equipe: Daniel Alves, Thiago Silva e Neymar. Enquanto isso, os Leões, após a façanha de 1990, nunca mais passaram da primeira fase de um mundial de seleções, acumulando eliminações precoces e rugindo cada vez mais baixo.

A seleção comandada por Tite ainda fez um amistoso na Inglaterra, em 2018, contra Camarões. A vitória foi magrinha: 1 a 0, gol de Richarlison.

A única negativa lembrança que a seleção africana trouxe até hoje, além de uma vitória na Copa das Confederações em 2003, foi a eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Sydney (2000). Para muitos, a equipe olímpica não pode ser equiparada à seleção principal, mas o sabor amargo da eliminação, com gol de ouro na prorrogação, causou estragos para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Foi um jogo atípico. Mboma fez 1 a 0 no 1º tempo. Camarões teve dois jogadores expulsos e o Brasil só conseguiu empatar aos 49 minutos do 2º tempo, numa cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho. Com essa dose extra de estímulo, o jogo foi para a prorrogação e, mesmo com dois homens a mais, a seleção levou um gol de M’Bami. A medalha de ouro foi embora e Camarões caminhou rumo a um improvável e único título. Eliminou o Chile nas semifinais e derrubou a Espanha, na final, nos pênaltis. A medalha que os brasileiros esperavam foi parar no peito da geração de Samuel Eto´o (famoso atacante camaronês com passagens por equipes como Barcelona, Inter de Milão e Chelsea).

Apenas a título de curiosidade, a seleção foi eliminada com Hélton; Baiano, Fábio Aurélio, Athirson (Roger) e Fábio Bilica (Lúcio); Álvaro, Marcos Paulo, Fabiano e Ronaldinho Gaúcho; Alex e Lucas (Geovanni).

“A tática do impedimento e a disposição dos camaroneses desmascararam o pretenso moderno futebol brasileiro. Um futebol feio e muito mal jogado dentro e fora de campo. No campo, jogadores que não demonstraram vontade, brio e qualidade técnica”, bradou o Jornal do Brasil do dia seguinte.

Em pouco tempo, os brasileiros já tinham esquecido o vexame e passaram a entoar pelos estádios do país o cântico: “Obina é melhor que o Etooooo”.

Ah, sim, para os mais novos, Obina era um jogador do Flamengo que nunca participou de uma Copa do Mundo, nem de uma Olimpíada, e talvez nem fosse melhor que o Eto´o.