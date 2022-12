SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Antoine Griezmann e Kylian Mbappé fazem parceria de sucesso na França há anos. Os dois foram protagonistas no título mundial de 2018 e são titulares absolutos na atual Copa do Mundo. O jogador do Atlético de Madrid aproveitou coletiva de imprensa nesta sexta-feira (02) para elogiar o companheiro de seleção.

Na Copa da Rússia, Mbappé foi um protagonista técnico da França apesar da pouca idade. O atacante do PSG tinha 19 anos na época. Para Griezmann, o camisa 10 da seleção evoluiu de maneira positiva desde então, especialmente no aspecto pessoal.

"O Kylian (Mbappé), em 2018, não era o mesmo jogador, não tinha a mesma personalidade", disse Griezmann. "A gente vê ele muito mais no grupo, nos treinos, ele fala bastante, traz alegria para a vida. Ele sabe da sua importância para nós, e sabe que cada movimento que fizer dentro ou fora do campo será observado por torcedores, jornalistas e seus companheiros de equipe. Ele é irrepreensível (risos)", adicionou.

Além da boa relação descrita fora dos gramados, Griezmann acredita que hoje tem entrosamento melhor com Mbappé. "Não temos muitos minutos de jogo juntos ou de treinos (na seleção francesa), por isso é complicado trabalhar esta cumplicidade. (...) Estou começando a entender o que ele quer, o que ele precisa, o jogo dele, fica mais fácil depois de muitas partidas juntos", declarou.

Griezmann e Mbappé devem voltar à ação com a seleção francesa no próximo domingo (04), às 12h (de Brasília), contra a Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.