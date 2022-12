SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Neymar acompanha a delegação do Brasil que vai ao estádio Lusail para o duelo contra Camarões, nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar 2022. Lesionado, o camisa 10 é desfalque desde o último jogo e ficou no hotel em recuperação enquanto a seleção enfrentou a Suíça.