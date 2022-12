SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Louis Van Gaal, técnico em sua terceira passagem pela seleção holandesa, tem futuro indefinido após a Copa do Mundo. O contrato com a Laranja vai até o final do torneio. O treinador declarou nesta sexta-feira (02) que considera assumir um rival da Holanda após a Copa do Mundo: a Bélgica.

Os Diabos Vermelhos estão sem comandante desde quinta (01), quando Roberto Martinez anunciou sua saída após a eliminação precoce na Copa do Mundo. Rumores na imprensa colocaram Van Gaal como um dos candidatos a assumir o posto. O atual técnico da Holanda comentou sobre a possibilidade após ser questionado em entrevista coletiva.

"A Bélgica é um país muito amigável e com pessoas muito receptivas, então sim, tenho pensado sobre isso", disse Van Gaal.

O treinador também comentou sobre a eliminação da Bélgica na fase de grupos da Copa. "É surpreendente. Há jogadores maravilhosos no time, quando você analisa individualmente. Mas tudo é sobre o coletivo. Nunca estive numa sessão de treinamentos, não assisto a todos os jogos. Vi a última partida, eles deveriam ter vencido e estariam classificados".

Van Gaal fez questão de ressaltar que, no momento, o foco é total em seu trabalho na seleção holandesa. "Queremos nos tornar campeões mundiais, então temos outras quatro partidas pela frente, depois veremos se vou receber ofertas. Se conquistarmos o título, todos são tão oportunistas no mundo do futebol que eu tenho certeza que chegarão propostas".

A Holanda volta a campo amanhã, contra os Estados Unidos, no primeiro jogo do mata-mata da Copa. A partida é às 12h (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa.