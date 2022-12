SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção da Coreia do Sul viveu minutos de agonia antes de poder comemorar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 nesta sexta-feira (2). A vitória dos sul-coreanos sobre Portugal por 2 a 1 acabou nove minutos antes de Uruguai e Gana, confronto que interferia diretamente na situação do Grupo H.

A diferença ocorreu por conta do elevado tempo de acréscimos na primeira etapa da partida da Celeste. O árbitro Daniel Siebert deu oito minutos de tempo adicional. No segunda metade, Uruguai e Gana jogaram nove minutos além do tempo regulamentar.

Os jogadores da seleção sul-coreana acompanharam os minutos finais da partida entre Uruguai e Gana pelo celular, no centro do gramado, formando uma roda.

O Uruguai venceu Gana por 2 a 0 e somava os mesmos 4 pontos da Coreia do Sul. Com saldo de gols empatado, o país asiático levava vantagem no número de gols marcados - 4 a 2. Caso a Celeste fizesse mais um gol, seria superior no saldo e conquistaria a vaga.

Gana também chegou aos minutos finais com chance de classificação, embora mais improvável. A seleção africana precisava empatar a partida para chegar a 4 pontos, ter o mesmo saldo da Coreia do Sul e levar a melhor no número de gols marcados.

Nenhum dos cenários aconteceu e a Coreia do Sul pôde comemorar a classificação no gramado. O elenco explodiu em felicidade e o principal craque do time, Son Heung-Min, foi às lágrimas.