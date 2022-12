SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dramática classificação da Coreia do Sul para as oitavas de final da Copa do Mundo, após a vitória por 2 a 1 sobre Portugal, foi considerada um milagre pela imprensa sul-coreana.

"Son deu a assistência, Hwang converteu e o milagre aconteceu", destacou o jornal Chosun, em sua página na internet.

O The Korea Herald foi na mesma linha, dizendo que a Coreia conseguiu uma façanha improvável no estádio Cidade de Educação, em Doha (Qatar).

Já o jornal Donga destacou a volta da seleção sul-coreana para as oitavas de final de uma Copa do Mundo após 12 anos, e também chamou o feito de milagre.