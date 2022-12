SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O empate sem gols entre Bélgica e Croácia, nesta quinta-feira (1º), pelo Grupo F da Copa do Mundo do Qatar, foi determinante para a classificação final da chave, colocando os croatas nas oitavas de final do torneio e eliminando a seleção belga. E um dos culpados por o placar não sair do zero foi o atacante Lukaku, que perdeu chances claras de gol no segundo tempo.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram do empresário Marko Bralic, o meio-campista croata Rakitic, atualmente no Sevilla e aposentado da seleção, provocou Lukaku, dizendo que a Croácia tem uma dívida com o atacante da Inter de Milão.

"Vamos Lukaku! Temos que hospedá-lo por um mês em Split (cidade turística da Croácia)! Vamos!", disse Rakitic.

Rakitic foi um dos principais nomes da seleção croata vice-campeã do mundo na Copa da Rússia, em 2018. Derrotada pela França na final, a Croácia deixou pelo caminho Dinamarca, Rússia e Inglaterra antes da decisão.

Agora, classificada em segundo lugar no Grupo F, com cinco pontos - dois a menos que o líder Marrocos, os croatas vão enfrentar o Japão nas oitavas de final. As seleções entram em campo na próxima segunda-feira (12), às 12h (de Brasília).