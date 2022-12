SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Apesar de vencer Gana, nesta sexta-feira (2), com dois gols do flamenguista Arrascaeta, o Uruguai não conseguiu se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo. A virada da Coréia sobre Portugal deixou os sul-americanos de fora do mata, e quem aproveitou pra tirar uma onda foi Deyverson, atacante atualmente do Cuiabá.

Em publicação no Instagram, o carrasco Rubro-Negro na Libertadores 2021 não citou nominalmente Arrascaeta, responsável pelos gols uruguaios nesta quinta, mas a legenda da publicação diz "Ele fez 2 bla bla bla bla, eliminados".

"Não vou ia falar nada mas eu sou "Coléia", esqueça tudo, não tem jeito. Vamos "coléia". Esqueça tudo. Vamo que vamo 'Coléia'(sic)", diz Deyverson na publicação.

Agora, a Coréia do Sul aguarda a definição do grupo G, mas a tendência é encarar o Brasil na próxima segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974.