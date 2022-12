SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Substituído aos 20 minutos do segundo tempo na derrota de Portugal, por 2 a 1, diante da Coreia do Sul, nesta sexta-feira (2), Cristiano Ronaldo saiu de campo reclamando bastante. A cena não passou despercebida aos olhos dos torcedores, que, nas redes sociais, logo fizeram a leitura labial do polêmico momento.

"Está com uma pressa do c... para me tirar", desabafou o craque português, numa provável crítica a Fernando Santos.

Poucos minutos depois, na sala de imprensa, o treinador português minimizou a situação. Deu, inclusive, uma versão diferente do ocorrido.

"O Ronaldo estava chateado com um jogador sul-coreano que lhe disse para se apressar e sair do campo. O Pepe até foi falar com aquele jogador depois. Ele estava respondendo ao jogador", explicou.

"Ouvi o que o jogador sul-coreano estava dizendo. As imagens mostram o Pepe indo para cima do jogador em questão por causa disso", completou.

Mesmo com Portugal já classificado às oitavas de final e rodando boa parte da equipe, Cristiano Ronaldo foi titular na terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022. Está, entre outros motivos, atrás do recorde do histórico compatriota Eusébio, que tem nove gols em Mundiais - neste momento, CR7 conta com oito tentos.