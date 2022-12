SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Uruguai venceu, nesta sexta-feira (2), Gana na Copa do Mundo 2022 e, novamente, viu a adversária perder um pênalti decisivo, como em 2010. Cenário perfeito, né? Quase. Mesmo vencendo a partida, a seleção sul-americana não se classificou à próxima fase, devido a um triunfo da Coreia do Sul sobre Portugal.

A derrota -e também a eliminação-, não abalou os ganeses. Os torcedores vibraram com o balde de água fria que os uruguaios sofreram, e declararam um dever de vingança cumprido. O principal alvo dos ataques foi Luis Suárez, que evitou um gol feito da seleção africana nas quartas da Copa de 2010, na África do Sul.

Desta vez, o choro do atacante uruguaio não foi de emoção, mas sim de tristeza, após receber, do banco de reservas, a notícia do gol da vitória dos coreanos sobre a seleção portuguesa, no outro confronto do Grupo H. Vale destacar que durante a partida, Suárez foi alvo de vaias a cada vez que tocava na bola.

A eliminação uruguaia fez com que vários torcedores de Gana comemorassem nos arredores do Estádio Al Janoub, no Qatar. Em outro vídeo publicado nas redes, alguns ganeses são filmados insultando o camisa 9 uruguaio enquanto assistem o desfecho da partida pela televisão.

No fim das contas, nem Uruguai (em 3º), nem Gana (em 4º), se classificaram para o mata-mata. Quem avançou, inclusive com uma rodada de antecedência, foi o líder Portugal, que somou seis pontos, e a vice-colocada Coreia do Sul, com quatro.

Apesar de ter atingido a mesma pontuação coreana, o critério de gols marcados foi o fator determinante para a eliminação do Uruguai. Foram quatro tentos dos asiáticos contra dois dos sul-americanos.