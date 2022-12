SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Uruguai venceu Gana por 2 a 0 nesta sexta-feira (2), mas não avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção sul-americana, que perdeu a vaga para a Coreia do Sul no critério dos gols marcados (4 a 2 para os asiáticos), virou alvo de memes na internet.

Os gols de Arrascaeta, por exemplo, foram comparados ao tento do brasileiro Oscar contra a Alemanha no 7 a 1, da Copa de 2014, entrando para a série de gols "inúteis". Bicampeão do mundo em 1930 e 1950, o Uruguai também foi zoado por ser um vencedor do passado. Até dinossauros apareceram nas piadas para lembrar a "época dourada" da Celeste.

Um outro internauta recordou o meme histórico do ex-lateral Léo Moura. Em 2012, ele acompanhou a eliminação do Flamengo na Libertadores plugado a um fone de ouvido da transmissão do Fox Sports. Quando saiu o gol da vitória do Emelec (3 a 2), a reação do ex-jogador entrou para a história.

"Se o Uruguai faz um gol, a Coreia ia finalmente aposentar esse meme", disse o torcedor, citando o fato de que os coreanos acompanharam do celular os minutos finais da vitória uruguaia.

O Uruguai avançaria às oitavas da Copa do Mundo se tivesse feito mais um gol diante de Gana. Com o 3 a 0, a seleção sul-americana ficaria com um gol de saldo; a Coreia do Sul terminou a fase de grupos com zero.