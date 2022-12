SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo explicou o conteúdo e os motivos das suas palavras logo após ser substituído, aos 20 minutos do segundo tempo, na derrota por 2 a 1 diante da Coreia do Sul, nesta sexta-feira (2), pela terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022.

"O que aconteceu foi antes da minha substituição, o jogador da Coreia do Sul me disse para sair rápido. Mandei ele calar a boca. Ele não tem essa autoridade. Não tem de haver polêmica, é o calor do jogo. Independentemente do que aconteceu, as coisas ficam sempre dentro de campo", minimizou o craque português, na zona mista do Education City Stadium.

"O mais importante é que temos de estar unidos. Estamos na próxima fase. Todos os portugueses têm de estar confiantes", completou.

Na saída de campo, o desabafo de Ronaldo foi prontamente repercutido entre os torcedores, que, nas redes sociais, fizeram uma primeira leitura labial do ocorrido. O canal televisivo português CMTV também identificou a mesma frase.

"Está com uma pressa do c... para me tirar", teria dito o veterano atacante, de 37 anos, numa possível crítica a Fernando Santos.

Na sala de imprensa, o treinador português contornou a situação - poucos minutos antes de Cristiano Ronaldo falar com os jornalistas. Deu, inclusive, a mesma versão do ocorrido.

"O Ronaldo estava chateado com um jogador sul-coreano que lhe disse para se apressar e sair do campo. O Pepe até foi falar com aquele jogador depois. Ele estava respondendo ao jogador", destacou.

"Ouvi o que o jogador sul-coreano estava dizendo. As imagens mostram o Pepe indo para cima do jogador em questão por causa disso", finalizou.