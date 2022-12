SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Uma hora e meia antes do início da última partida da seleção brasileira pelo Grupo G da Copa do Mundo do Qatar, contra Camarões, às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (2), o trânsito da cidade de São Paulo registrou 474 km de lentidão. O índice é o mais alto dos últimos dois meses nas ruas da capital paulista, de acordo com dados mapeados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O congestionamento das 14h30 desta sexta foi superior ao do mesmo horário no último dia 24, data da estreia do Brasil no Mundial do Qatar, contra a Sérvia, quando São Paulo registrou 472 km de trânsito. Antes da Copa do Qatar, o maior índice de lentidão nas vias paulistanas registrado desde outubro foi de 404 km, às 17h do dia 11 de novembro.

O trânsito no horário das 14h30 em São Paulo não costuma ultrapassar a marca de 200 km de lentidão. Os maiores índices normalmente são registrados entre as 16h30 e 19h.

Após bater 474 km de lentidão às 14h30, o congestionamento diminuiu para 440 km às 15h, uma hora antes a equipe de Tite ir a campo.

Já a situação do trânsito na cidade antes segundo jogo do escrete canarinho no torneio, contra a Suíça, foi diferente nas ruas da capital paulista. A partida aconteceu às 13h da última segunda-feira (28) e, naquele dia em específico, São Paulo não teve um número elevado de lentidão antes de a bola rolar -o pico foi de 175 km, às 12h30.

A prefeitura de São Paulo definiu que o rodízio municipal de veículos no centro expandido está mantido nos dias de jogos do Brasil na Copa.

Já classificada para as oitavas de final, a seleção brasileira irá a campo com o time reserva e definirá se termina ou não na liderança da chave. O Brasil chega para a última rodada da fase de grupos em primeiro, com seis pontos, seguido pela Suíça, com três. Camarões e Sérvia vêm logo atrás, ambos com um ponto.

As três seleções adversárias possuem chances de conquistar a segunda vaga do Grupo G para o mata-mata. O Brasil só perde a liderança se perder para Camarões e a Suíça, além de vencer os sérvios, conseguir tirar a diferença no saldo de gols (primeiro critério de desempate). Por enquanto, o saldo brasileiro é de três gols positivos, enquanto os suíços estão zerados.

Se passar em primeiro, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final, na próxima segunda-feira, às 16h. Já se terminar em segundo no grupo, o adversário será o Portugal de Cristiano Ronaldo e companhia, no mesmo horário da próxima terça (6).