SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A jornalista brasileira Isabelle Costa, que está cobrindo a seleção brasileira durante a Copa do Mundo no Qatar, denunciou situação de assédio vivenciada por ela no país oriental.

Por meio de seu perfil nas redes sociais, Costa disse, nesta sexta-feira (2), já ter passado por diversas situações constrangedoras, desde ser seguida e filmada sem consentimento, a ser questionada se seria atriz pornô.

"Já não é a primeira, nem a segunda vez que sou abordada por homens. Seguida, filmada, enfim. Mas dessa vez passou dos limites. Estava chegando no metrô, na estação do Estádio Lusail, que vai ser o estádio do jogo do Brasil de mais tarde, e eu estou percebendo a movimentação de dois homens, me seguindo, me gravando e, para completar o absurdo, me pararam e perguntaram se eu era uma atriz pornô", explicou a jornalista, ressaltando tratar-se de uma situação de "total constrangimento".

Conforme Isabelle, que cobre o evento para o canal do YouTube "Donas da Mesa", quando ela começou a filmar os dois homens, eles saíram correndo para dentro da estação.

"Babacas! Estou cansada dessa merda. Constrangimento e completa falta de respeito. Cansada disso", completou.

A realização da Copa do Mundo no Qatar tem sido alvo de críticas porque o país asiático, regido pelo islã, é ultraconservador e não respeita os direitos humanos.

O Qatar coloca as mulheres em uma posição de inferioridade em relação aos homens e é extremamente rígido em relação às vestimentas femininas. O país também é intolerante à comunidade LGBTQIA+ e, inclusive, tentou barrar a bandeira de Pernambuco levada pelo jornalista Victor Pereira por confundir com a bandeira símbolo LGBTQIA+.