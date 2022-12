Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (29), o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, está com infecção respiratória. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (2), o Rei do Futebol, que trata um tumor de cólonl, está estável, com "melhora geral no estado de saúde" e sendo tratado com antibióticos, cuja resposta foi "adequada". Ainda não há previsão de alta.

A retirada do tumor ocorreu em 4 de setembro do ano passado. Desde então, Pelé é submetido a um tratamento de quimioterapia, que requer idas regulares ao hospital. De acordo com o boletim médico desta sexta-feira, a nova internação do Atleta do Século se deu para "reavaliação da terapia quimioterápica"

Ainda conforme as informações do hospital, Pelé está em "quarto comum" e seguirá internado para "continuidade do tratamento". A nota médica é assinada pelo geriatra e endocrinologista Fabio Nasri, pelo oncologista Rene Gansi e pelo diretor-superintendente do Albert Einstein, Miguel Cendoroglo.

Na última quinta-feira (1º), o Rei do Futebol publicou, no Instagram, um agradecimento às mensagens de apoio recebidas desde a nova internação. Na postagem, o ex-jogador fez menção a uma projeção com sua foto e a expressão "Get well soon" ("Fique bom logo", na tradução literal do inglês), exibidas em um prédio no Catar, país que sedia a atual edição da Copa do Mundo.

