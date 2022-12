SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Copa que teve seis jogos terminados em 0 a 0, os torcedores que compraram ingressos para as partidas no estádio internacional Khalifa, em Al Rayyan, não podem reclamar de falta de gols. A arena teve 24 gols em 6 confrontos, média de 4 gols por jogo.

Com capacidade para 45.857 pessoas ?após revisão da Fifa?, o Khalifa entrou no Mundial com o pé direito e o esquerdo em Inglaterra 6 x 2 Irã, partida que abriu o Grupo B, logo no segundo dia de competição no Qatar, e que teve mais gols marcados.

O Khalifa presenciou outra goleada, Croácia 4 x 1 Canadá (primeiro gol canadense em Copas). Foi também o estádio que abrigou as duas surpreendentes viradas japonesas no Grupo E, 2 a 1 contra a Alemanha, no dia 23, e novamente contra a Espanha, no dia 1º de dezembro.

Todas as seleções que pisaram no Khalifa fizeram gols. Bom presságio para quem acompanhar Holanda x Estados Unidos, partida que abre a fase oitavas de final, neste sábado (3). Aliás, os holandeses já jogaram por lá na única partida que não venceram, 1 a 1 contra o Equador.

Logo atrás do Khalifa vem o Al Thumama, em Doha, com 19 gols, 7 deles da Espanha, nos 7 a 0 contra a Costa Rica. Também foi lá que o Qatar caiu no Mundial, ao perder de 3 a 1 para Senegal. O estádio não viu nenhum empate em seus seis confrontos, o sétimo será a partida entre França e Polônia, valendo vaga nas quartas de final.

Na outra ponta da lista, o estádio que teve menos gols foi o Ahmed Bin Ali, que testemunhou a eliminação da geração belga, após o empate sem gols com a Croácia.

Ao todo, foram apenas 9 gols, média de 1,5 por partida. E olha que a Inglaterra tentou ajudar ao marcar 3 a 0 no País de Gales. É nesta secura de gols que a Argentina encara a Austrália nas oitavas de final, neste sábado (3), para tentar elevar um pouco a média.

O Brasil faz seu confronto das oitavas de final diante da Coreia do Sul no estádio 974, onde já pisou antes, e venceu a Suíça por 1 a 0. A arena já viu dois pênaltis desperdiçados por craques da Copa, Lewandowski, contra o México, e Messi, contra a Polônia.

Palco da final, o Lusail, maior arena do Qatar, para 88.966 torcedores, também não é dos mais artilheiros, apenas 13 gols. Foi lá que o Brasil venceu a Sérvia, na estreia, por 2 a 0. Mas o estádio já teve derrotas de Argentina, contra a Arábia Saudita, e Brasil, diante de Camarões.

Em teoria, a arena foi reservada para as grandes estrelas Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Argentina e Brasil já jogaram duas vezes por lá. Portugal venceu o Uruguai por 2 a 0 e volta para as oitavas ?o estádio estava agendado para a partida de oitavas de final do líder do Grupo H, no qual os portugueses eram cabeça de chave. Portugal enfrente por lá a Suíça, na terça (6).

*

ESTÁDIOS QUE MAIS TIVERAM BOLA NA REDE

Internacional Khalifa - 24

Al Thumama - 19

Al Janoub - 16

Estádio 974 - 16

Lusail - 13

Al Bayt - 12

Cidade da Educação - 11

Ahmed Bin Ali - 9

*

CONHEÇA OS 8 ESTÁDIOS DA COPA DO MUNDO DE 2022 NO QATAR

Estádio Nacional Lusail

Inauguração: 22.nov.2022

Capacidade: 80.000

Cidade: Lusail - a 15 km de Doha

10 JOGOS NA COPA

Estádio Al Bayt

Inauguração: 30.nov.2021

Capacidade: 60.000

Cidade: Al khor

9 JOGOS NA COPA

Estádio 974

Inauguração: 2021

Capacidade: 40.000

Cidade: Doha

7 JOGOS NA COPA

Estádio Al Thumama

Inauguração: 22.out.2021

Capacidade: 40.000

Cidade: Doha

8 JOGOS NA COPA

Estádio da Cidade da Educação

Inauguração: 3.set.2020

Capacidade: 40.000

Cidade: Doha

8 JOGOS NA COPA

Estádio Ahmed bin Ali

Inauguração: 2003

Reinauguração: 2020

Capacidade: 40.000

Cidade: Al Rayyan - a 18 km de Doha

7 JOGOS NA COPA

Estádio Internacional Khalifa

Inauguração: 3.mar.1976

Reinauguração: 2017

Capacidade: 40.000

Cidade: Doha

8 JOGOS NA COPA

Estádio Al Janoub

Inauguração: 16.mai.2019

Capacidade: 40.000

Cidade: Al Wakrah - a 14 km de Doha

7 JOGOS NA COPA