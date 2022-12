LUSAIL, QUATAR, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico da comissão técnica da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciou que ainda não há certeza sobre a volta de Neymar para o próximo jogo, que ocorre na segunda-feira (5) contra a Coreia do Sul no estádio 974, em Doha, capital do Qatar.

O atacante teve uma entorse no tornozelo durante a estreia contra a Sérvia, quando sofreu uma lesão ligamentar na região. Desde então, está fazendo tratamento constante com eletroterapia e crioterapia para acelerar sua recuperação.

Entre os jogadores que já estavam lesionados, o lateral direito Danilo foi o que teve a melhor evolução. Ele já começou o trabalho com a bola e a perspectiva é que treine normalmente amanhã, no estádio Grand Hamad, com a equipe. O médico da equipe afirma que o jogador do Juventus deve estar à disposição do técnico Tite para a partida da próxima segunda.

Já Neymar começará a fazer trabalhos com a bola no treino da seleção neste sábado (3). Além dele, Alex Sandro, que teve uma lesão no quadril esquerdo no jogo contra a Suíça, também irá iniciar os treinamentos. Lasmar afirma que os atletas terão 3 dias para responder aos tratamentos e, então, poderão ou não entrar em campo no primeiro jogo da fase eliminatória.

"É importante observar como vai ser a resposta dos jogadores a esse novo estímulo. Dependendo disso eles podem ter ou não condições", disse Lasmar.

A fala ocorreu após a seleção brasileira perder por 1 a 0 o jogo contra Camarões, após Aboubakar abrir o placar no estádio Lusail.

O resultado ainda mantém o Brasil na liderança do grupo G, com seis pontos. A equipe vai enfrentar a Coreia do Sul na próxima segunda-feira (5) às 16h (horário de Brasília).

Com a seleção já classificada para as oitavas de final, o técnico Tite optou por uma escalação formada majoritariamente por reservas. Um deles foi o veterano lateral direito Daniel Alves, que aos 39 anos se tornou o mais velho jogador a defender o time verde e amarelo em uma Copa do Mundo.

Foi a primeira derrota da equipe no Mundial. Na primeira partida, contra a Sérvia, a seleção definiu o placar por 2 a 0, e no segundo jogo, em confronto com a Suíça, o time garantiu a classificação com 1 a 0.

A seleção enfrenta uma baixa com três jogadores lesionados e outros dois indo para exames de imagem após a partida desta sexta. O lateral esquerdo Alex Telles deixou o campo chorando após machucar o joelho direito, e será submetido a uma ressonância magnética no sábado.

Além dele, Gabriel de Jesus também se queixou de dores no joelho direito e será submetido a exames.

Para o técnico Tite, o alto número de jogadores lesionados se dá em decorrência da intensidade dos jogos somados ao pouco tempo de recuperação entre as partidas, além da alta exigência mental para os jogadores.

"A exigência física para os atletas é cada vez maior, é curto o espaço de tempo. Há um efeito cumulativo dos jogos com um tempo de recuperação menor", diz.