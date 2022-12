SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro dos cinco artilheiros da Copa do Mundo de 2022 seguem na disputa com suas seleções após o encerramento da primeira fase do torneio, nesta sexta-feira (2).

O inglês Marcus Rashford, o francês Kylian Mbappé, o espanhol Álvaro Morata e o holandês Cody Gakpo marcaram três gols cada um. Uma média, portanto, de um por jogo.

Além deles, o equatoriano Enner Valencia também alcançou essa marca, mas a equipe sul-americana não conseguiu a vaga nas oitavas de final.

Em termos de finalizações, os jogadores que mais acertaram o alvo foram Lionel Messi e Mbappé. O argentino, porém, só marcou dois gols e parou nos goleiros em seis ocasiões. O francês anotou um tento a mais, em ao todo sete finalizações certas.

Em termos coletivos, a equipe com mais finalizações certas foi, curiosamente, a Alemanha. A tetracampeã mundial mandou 24 bolas na direção da meta, balançou a rede em seis delas e exigiu defesas dos goleiros adversários nas outras 18.

Não foi suficiente. Mesmo com esse volume no ataque, o time do técnico Hansi Flick decepcionou e foi eliminado já na primeira fase do Mundial, com apenas uma vitória.

Em segundo lugar no ranking aparece o Brasil, com 21 finalizações na direção do gol. A seleção, contudo, marcou apenas 3 tentos. Foi um dos piores aproveitamentos ofensivos entre as 16 equipes classificadas, empatada com a Austrália e só à frente dos Estados Unidos e da Polônia.

Ao todo, foram marcados 120 gols nesta primeira fase, 2 a menos em relação ao Mundial Anterior. A média é de 2,5 por partida.

Quando o assunto é a habilidade, o melhor driblador da primeira fase foi o alemão Jamal Musiala, com 19 dribles e ultrapassagens bem-sucedidas sobre os marcadores. Abaixo dele aparecem o canadense Alphonso Davies e o ganês Mohammed Kudus, com 11 e 10, respectivamente.

No conjunto, a equipe que mais apostou nas jogadas individuais foi o Canadá, com 89 tentativas. O aproveitamento da Alemanha, porém, foi superior, com os mesmos 31 acertos, mas em 68 lances (46%).

Famoso pela individualidade de seus jogadores, o Brasil se apoiou mais no jogo coletivo e não chega a aparecer entre as equipes com mais dribles. Foram 59 tentativas, 41 delas malsucedidas.

Os atletas mais caçados em campo foram o senegalês Ismaila Sarr, com 13 faltas recebidas, o costarriquenho Joel Campbell e o mexicano Hirving Lozano, com 11 cada. Já os mais faltosos foram o holandês Denzel Dumfries e o tunisiano Issam Jebali, com 10 infrações cada um.