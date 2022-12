MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A CBF analisa se Gabriel Jesus e Alex Telles, lesionados, serão cortados da Copa do Mundo e voltarão imediatamente para seus clubes ou se vão continuar com o grupo durante a campanha no Qatar.

Segundo nota divulgada pela entidade, o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, está em contato com os diretores de Arsenal e Sevilla para definir como será o protocolo de tratamento dos atletas.

Segundo a CBF, ressonância magnética confirmou "as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa". Tite não poderá chamar substitutos. Isso só poderia acontecer até 24 horas antes da estreia.

Com a situação dos dois, o Brasil termina a primeira fase do Mundial com cinco problemas de contusões. Além deles, Neymar, Alex Sandro e Danilo também se machucaram.

O trio, no entanto, ainda tem chances de atuar na competição. Eles serão reavaliados no treino deste sábado, que vai indicar se eles poderão ou não jogar as oitavas de final contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (5).

Já a recuperação de Gabriel Jesus deverá durar um mês. Apesar de o período não ser longo, é suficiente para deixá-lo fora do torneio no Qatar.

A situação de Alex Telles, por sua vez, é mais delicada. Ele deixou o gramado chorando, foi consolado por seus companheiros e pode precisar passar por uma cirurgia. O atleta foi substituído no segundo tempo do jogo contra os camaroneses após se chocar com um adversário.

Os lesionados do Brasil Neymar (tornozelo direito)

Danilo (tornozelo esquerdo)

Alex Sandro (quadril esquerdo)

Gabriel Jesus (joelho direito)

Alex Telles (joelho direito)

Jogadores disponíveis Goleiros:

Alisson, Ederson e Weverton.

Defensores: Bremer, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Daniel Alves.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Éverton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá.

Atacantes: Antony, Gabriel Martinelli, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo e Vinicius Junior.