SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ingresado desde el martes pasado (29) en el Hospital Israelita Albert Einstein, Pelé, de 82 años, ya no responde al tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo desde septiembre del año pasado, cuando fue operado de un cáncer de colon. A principios de año le diagnosticaron metástasis en intestino, pulmón e hígado.

Folha ha podido saber que la estrella del fútbol está en cuidados paliativos exclusivos. Esto significa que se ha suspendido la quimioterapia y que sigue recibiendo medidas de confort, para aliviar el dolor y la falta de aire, por ejemplo, sin ser sometido a terapias invasivas. Los cuidados paliativos están indicados para todos los pacientes con enfermedades o afecciones progresivas y potencialmente mortales. Las medidas dependerán de los síntomas, la funcionalidad y el pronóstico, es decir, cuánto tiempo se espera que sobreviva el paciente. Tal como lo adelantó ESPN, Pelé llegó al hospital con un cuadro de anasarca (hinchazón generalizada), un síndrome de edemigemia (edema generalizado) e insuficiencia cardíaca. Folha confirmó esta información.

La tarde de este viernes (2), el Hospital Israelita Albert Einstein hizo público un comunicado informando que a Pelé se le diagnosticó una infección respiratoria, tras ser hospitalizado el martes para una revaluación de la terapia de quimioterapia por el tumor de colon detectado en septiembre de 2021. La infección está siendo tratada con antibióticos. "La respuesta ha sido adecuada y el paciente, que permanece en sala común, se encuentra estable, con una mejoría general de su salud", reza el comunicado firmado por los doctores Fabio Nasri, geriatra y endocrinólogo, oncólogo René Gansl y Miguel Cendoroglo Neto, director médico-superintendente de Einstein. Según la nota, el exjugador permanecerá hospitalizado durante los próximos días para continuar el tratamiento. Folha trató de entrevistar a los médicos que firmaron el comunicado, pero, de acuerdo con la oficina de prensa, las manifestaciones del equipo médico sólo llegarán a través de comunicados oficiales.

También trató de ponerse en contacto con la dirección del hospital sobre la suspensión de la quimioterapia y la adopción de cuidados paliativos. El hospital no confirmó y tampoco negó la información. Solo reforzó que mantendría el contenido del comunicado divulgado este viernes. Kely Nascimento, hija del Rey, ha minimizado la gravedad del estado de salud de su padre a través de su perfil en una red social. "Los medios se están volviendo locos otra vez y quiero venir aquí y calmar los ánimos un poco. Mi papá está en el hospital, regulando la medicación. No voy a subirme a un vuelo para correr hacia allí. Mis hermanos están en Brasil, de visita, y yo llego en Nochevieja", publicó. "No hay sorpresas, no hay emergencia", concluyó Kely, quien agradeció el cariño de la afición. Pelé ha estado publicando en sus redes sociales durante el Mundial. El lunes (28), en el descanso entre Brasil y Suiza, con el marcador todavía 0-0, publicó en Twitter: "¿Cómo estáis después de este primer tiempo? Como diría mi amigo Galvão Bueno: Haya corazón. Yo creo en la victoria, ¿y tú?"

Este jueves, en su cuenta de Instagram, se publicó un texto en el que agradece el homenaje que recibió en el país sede del Mundial y además tranquiliza a la afición. "Amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual. Siempre es lindo recibir mensajes positivos como este. ¡Gracias a Qatar por este homenaje y a todos los que me envían buenas vibraciones!"

La estrella lleva luchando contra el cáncer de colon desde el 31 de agosto de 2021, cuando le diagnosticaron un tumor en el colon (intestino grueso) durante exámenes de rutina, que deberían haberse hecho en 2020, pero fueron pospuestos debido a la pandemia de Covid-19. Cuatro días después, fue intervenido quirúrgicamente en el Albert Einstein para extirpar el tumor y, durante su hospitalización, fue llevado a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) en varias ocasiones, la última, el 16 de septiembre. Según el boletín publicado en aquel momento, el centrocampista presentaba inestabilidad respiratoria. Poco después de la cirugía, el tricampeón del mundo comenzó sesiones de quimioterapia. En diciembre de 2021, estuvo hospitalizado durante unos 15 días para recibir más sesiones de quimioterapia. El 23 de diciembre, cuando recibió el alta, publicó en las redes sociales. "Como te prometí, voy a pasar la Navidad con mi familia. Me voy a casa".

El 13 de febrero, cuando regresó para más sesiones de quimioterapia, bromeó. "Ojalá haya palomitas de maíz para ver la Super Bowl. Lo estaré viendo aunque mi amigo Tom Brady no esté jugando. Gracias por todos los mensajes de amor". En aquel momento, el Rey tuvo que prolongar su estancia en el hospital después de que los médicos identificaran una infección del tracto urinario. Pelé fue dado de alta el 28 de febrero. Además del cáncer, el deportista sufre secuelas de tres cirugías realizadas en los últimos años. Una para colocación de prótesis en cadera y otras dos para corregirla. También siente dolor en la rodilla, problemas que dificultaban su locomoción.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA