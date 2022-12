MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rivaldo, Rodrygo e mais jogadores e entidades usaram as redes sociais para desejar força a Pelé, 82. O Rei do Futebol está internado desde a última terça (29) no Hospital Israelita Albert Einstein.

A Folha apurou que o craque está em cuidados paliativos exclusivos. Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa e que ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo, sem ser submetido a terapias invasivas.

"Orem pelo Rei", escreveu Mbappé.

"Força, Rei Pelé! Orando e torcendo pela sua recuperação!", disse Rodrygo.

Rivaldo e Vinicius Junior compartilharam uma mensagem de força ao Rei. O Santos, onde o Rei fez história assim como na seleção brasileira, também postou uma mensagem desejando melhoras.

