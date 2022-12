SÃO PAULO, SP (FOLHAPREES) - Inglaterra e Senegal entram em campo neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium, em Al-Khor, no Qatar, em busca de uma vaga às quartas de final da Copa do Mundo. Considerada uma das favoritas ao título do Mundial de 2022, a equipe inglesa ficou em primeiro no Grupo B, seguido dos EUA -que foram eliminados do campeonato neste sábado (3) contra a Holanda.

Titulares na vitória contra o País de Gales, os jogadores ingleses Marcus Rashford e Phil Foden devem entrar em campo no início do partida contra o Senegal.

Do outro lado, o Senegal conseguiu a segunda vaga do Grupo A em uma vitória sobre o Equador e, contra os ingleses, deve aproveitar o seu ataque rápido. O grupo deve contar os jogadores Iliman Ndiaye, e Boulaye Dia e Ismaïla Sarr como uns dos seus principais jogadores na partida contra a Inglaterra.

A última vez que a seleção africana ficou entre as oito melhores da Copa do Mundo foi na edição 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul, quando foram eliminados pela Turquia por 1 a 0.

Estádio: Al Bayt Stadium, em Al-Khor (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (4)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+