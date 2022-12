SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Classificado em segundo lugar no Grupo B da Copa do Mundo do Qatar com uma campanha invicta ? dois empates e uma vitória ?, os Estados Unidos caíram diante da Holanda neste sábado (3), nas oitavas de final, com derrota por 3 a 1.

Apesar da eliminação, Gregg Berhalter, treinador da seleção norte-americana, se disse orgulhoso da campanha. O técnico elogiou o grupo de jogadores e disse ter convicção de que não faltou esforço dentro de campo para a seleção norte-americana, mesmo com o resultado adverso.

"É um grupo tão bom, tão próximo de garotos, e nós perdemos hoje, mas não por falta de tentativa, não por falta de esforço. Eles colocaram tudo o que tinham neste jogo e, infelizmente, perdemos", disse o treinador.

"[Estou] Muito orgulhoso. Quando você pensa sobre esse grupo e como eles se uniram nos últimos três anos e meio, é realmente especial de se ver. Você não costuma ter um vínculo como esse entre colegas de equipe, funcionários e todos os outros. Estou muito orgulhoso deste grupo, mas amargamente desapontado com o resultado de hoje", completou.

Primeira seleção a garantir vaga nas quartas de final, a Holanda aguarda o vencedor de Argentina x Austrália, que se enfrentam hoje (3), às 16h (de Brasília), para conhecer seu adversário.