- Beth Gomes supera a si própria e renova recorde no arremesso de peso

Aos 57 anos, a paulista Beth Gomes não dá sinais de diminuir o ritmo no atletismo paralímpico. Na última sexta-feira (2), ela superou a própria marca e estabeleceu o novo recorde mundial no arremesso de peso classe F52 (para atletas cadeirantes), durante o Desafio CPB de atletismo, que terminou neste sábado (3), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Gomes alcançou 8,77 metros de distância, quebrando o recorde anterior que pertencia a ela própria, de 8,45 metros, registrado durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo, em maio. A brasileira chegou a arremessar a 8,69 metros, durante o Grand Prix de atletismo em Marrakech , em setembro, mas de acordo com o IPC (Comitê Paralímpico Internacional) a marca anterior mais alta válida era a de maio.

Beth Gomes quebra recorde mundial no arremesso de peso durante Desafio CPB

A paulista também competiu no lançamento de disco, vencendo a competição com a marca de 17,32 metros. Vale lembrar que Beth Gomes é a atual detentora do recorde mundial nesta prova também, com os 17,62 metros que renderam a ela o ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, disputados em 2021.

“Enquanto eu estiver em condições para competir, estarei nos campos de atletismo. O esporte é a minha vida. É o ar que respiro. É o que me motiva diariamente e treino todos os dias para dar o meu melhor”, disse a atleta, em declaração à assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O novo recorde fecha com chave de ouro o 2022 de Beth Gomes. Ela não participa mais de competições neste ano.

