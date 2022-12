SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, diz que a sua equipe não merecia ter sofrido nos minutos finais da vitória por 2 a 1 sobre a Austrália, que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

"Foi um jogo difícil, típico de Mundial. Tivemos trabalho, principalmente no primeiro tempo. No intervalo, corrigimos. Depois do gol do Léo, que abriu o jogo, acho que melhoramos. Acho que a equipe não merecia sofrer nos últimos minutos, criamos para aumentar de aumentar a vantagem."

O treinador não contou com o atacante Dí María, poupado por problemas musculares. O jogador ficou no banco de reservas, mas sem condições de jogo.

"Di María não estava em boas condições hoje. Tê-lo no banco é uma tentação. Vamos torcer para que com o passar dos dias ele consiga ir para o jogo", disse Scaloni.

O comandante argentino também falou sobre a sequência de jogos desgastantes na Copa. Como precisava da vitória contra a Polônia para avançar à fase de mata-mata, não pôde rodar o elenco. Agora, espera ter tempo para recuperar a equipe.

"Não podíamos descansar os jogadores contra a Polônia. Depois de jogar quatro jogos em 11 dias, agora temos de recuperar para outro adversário difícil."

A Argentina volta a campo na sexta-feira (9), quando enfrenta a Holanda pelas quartas de final, às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail.