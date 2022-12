DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Na Nike Store do City Center Doha Mall, um dos mais importantes shopping centers da capital do Qatar, uniformes das seleções da Copa do Mundo estão em exibição e à venda. A da Coreia do Sul não tem destaque especial. Está no meio de outras fabricadas pela empresa de material esportivo.

A vendedora, ao ver uma garota ou garoto examiná-la, já espera pela pergunta.

"Tem alguma com o nome de Cho Gue-sung?"

A resposta é sempre negativa. Não, não tem.

"Desde o início do Mundial, é todo dia a mesma coisa", a funcionária diz.

O camisa 9 da seleção sul-coreana, adversária do Brasil nas oitavas de final na próxima segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), é o primeiro futebolista levado ao estrelato durante ao Mundial não apenas pelo seu futebol. Ele se tornou um fenômeno das redes sociais.

Antes do início do torneio, o atacante de 24 anos do Jebonk Hyundai Motors, de seu país natal, tinha 20 mil seguidores no Instagram. Duas semanas depois está com 1,6 milhão. Seus vídeos, feitos por fãs, viralizam no TikTok. São quase 200 milhões de visualizações.

O atrativo de Cho é sua beleza. Os comentários em suas contas nas redes sociais têm propostas de casamento e mensagens de amor de fãs de k-pop, o ritmo coreano que se espalhou pelo planeta. Com o mais importante torneio de futebol em andamento, o atleta se tornou um astro.

Isso não apenas entre as pessoas da Coreia do Sul. São postagens de diferentes nacionalidades. O mesmo vale para quem procura pela camisa da seleção com seu nome nos shoppings de Doha. São meninas e meninos de diferentes lugares e que estão no Qatar por causa da Copa.

Na derrota da Coreia do Sul contra Gana, na fase de grupos, ele foi o primeiro nome do país a fazer dois gols em uma partida do torneio. Nunca um asiático havia anotado duas vezes de cabeça no mesmo jogo.

"Eu cresci assistindo à Copa do Mundo, então qualquer um precisa ter muita sorte para participar dessa competição", disse ele, em entrevista para a federação nacional.

A entidade não confirma a informação, divulgada por um jornalista coreano, de que Cho teve de desligar seu telefone celular para que o volume de notificações das redes sociais não se tornasse uma distração na concentração.

A entidade também não quer que ele se torne atração excessiva por motivos que não sejam esportivos. Ainda mais agora com a equipe classificada para o mata-mata.

Contra o Brasil, a Coreia do Sul tem a chance de repetir o feito da seleção de 2002, quando foi sede ao lado do Japão e chegou às quartas de final.

Segundo o treinador de Portugal, Fernando Santos, houve uma discussão envolvendo o camisa 9 e Cristiano Ronaldo após a vitória que deu aos asiáticos a classificação para as oitavas de final. O português também é conhecido, além dos gols, pela fama nas redes sociais.

Só que, por enquanto, Cho não tem como competir com o artilheiro que está de saída do Manchester United. No Instagram, Cristiano tem 507 milhões de seguidores.

A versão de Santos é que Cho disse para o português "saia daqui". Isso o teria deixado irritado.

"O jogador da Coreia do Sul estava o insultando, dizendo para sair dali e essa é a razão por que ele [Cristiano] estava tão bravo. Todos viram isso. Eu vi a interação com o jogador coreano e não tenho dúvidas, se você vir as imagens, do que aconteceu", explicou, considerando que dizer para alguém "saia daqui" em campo é uma ofensa.

Isso fez com que a última postagem no Instagram de Cho, uma foto em que ele está enrolado na bandeira da Coreia do Sul e feita logo após o placar de 2 a 1 sobre os europeus, se transformasse em uma batalha entre seus fãs e os de Cristiano.

A fama repentina fez com que surgissem boatos na Coreia do Sul de que ele estaria namorando a modelo Ji Munju, uma das mais famosas do país. A agência que a representa desmentiu a história.

Sua trajetória e o poder de engajamento nas plataformas de internet podem se tornar ainda maior a depender do resultado diante dos brasileiros. Artilheiro do campeonato sul-coreano neste ano, ele conquistou os títulos da copa nacional em 2020 e 2022. Também foi campeão da liga em 2020.

Cho parece saber o que dizer para seus fãs, principalmente os que estão em sua terra natal. Mesmo após ter feito dois gols contra Gana, deu entrevista com expressão abatida e pediu desculpas às pessoas na Coreia do Sul que ficaram acordadas até tarde para assistir a equipe perder por 3 a 2. Há uma diferença de seis horas no fuso horário entre Doha e Seul.

Os vídeos no TikTok do seu pedido de desculpas foram inundados com mensagens que diziam para ele "não ficar triste."