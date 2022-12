DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Se Neymar participar do treino da seleção marcado para às 12h (de Brasília) deste domingo (4), vai jogar contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida está marcada para esta segunda-feira (5), às 16 horas (de Brasília).

Tite confirmou que a presença do atacante e principal jogador brasileiro em campo é provável.

"Ele vai treinar hoje à tarde. Se treinar hoje à tarde, vai para o jogo. Isso vai depender de um trabalho específico", explicou o treinador.

Neymar sofreu lesão no tornozelo direito na estreia contra a Sérvia. Ele começou tratamento intensivo em seguida e ficou fora da vitória sobre a Suíça e da derrota para Camarões.

A expectativa do departamento médico era que Neymar retornasse realmente nas oitavas de final, mas com o passar dos dias, surgiu o temor de que isso não acontecesse. Segundo Tite, se estiver liberado, o atacante não vai ficar no banco para entrar durante o segundo tempo. Será titular.

"Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início e o técnico tem de assumir sua responsabilidade. Eu prefiro assim", completou o treinador.

A partida diante dos coreanos, como é eliminatória, pode ir para a prorrogação, em caso de empate, e a disputa de pênaltis.

Neymar é o caso que mais preocupava na lista de lesões sofridas por jogadores da seleção brasileira desde o início da Copa do Mundo. Danilo também sofreu contusão no tornozelo diante dos sérvios e não entrou mais em campo. Alex Sandro, com problema muscular na perna esquerda, saiu durante o confronto com os suíços, não enfrentou Camarões.

Tite confirmou a volta de Danilo à lateral direita, mas Alex Sandro segue vetado.

Gabriel Jesus e Alex Telles, com lesões no joelho, não atuam mais neste Mundial.

Assim, uma possível escalação tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão (Daniel Alves); Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar (Rodrygo); Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Horário: 16h (de Brasília) desta segunda-feira (5)

Local: Estádio 974, em Doha

Árbitro: Clement Turpin (FRA)