SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, afirmou que a Fifa prejudicou seu time em relação ao Brasil por conta do pouco tempo para descanso. Segundo o treinador, a entidade máxima do futebol tem favorecido os times mais fortes em detrimento dos outros.

A grande reclamação de Paulo Bento é porque seu time só terá 72 horas de recuperação. A última partida da Coreia do Sul foi na sexta-feira, e o jogo das oitavas de final acontecerá na segunda-feira.

O Brasil também jogou na sexta-feira contra Camarões. Mas, como já tinha se classificado, usou reservas. A partida da seleção, aliás, foi depois do jogo coreano.

"Os jogadores estão identificados com o que pretendemos. Vamos tentar passar. (Estratégia) Não temos tempo para preparar passada 72 horas após o desgaste físico de jogos anteriores. Do desgaste emocional. Por isso, termos dado folga aos jogadores", lamentou Paulo Bento.

E completou: "Creio que é isso um constrangimento grande nas equipes. Nós, um pouco maior do que o Brasil, a forma como o Brasil mexeu na equipe (na última fase). É completamente diferente do que pudemos fazer no último jogo. Que é algo que não lembro (na Copa) Olhando para 2018, não lembro de após a fase de grupo ter jogos de 72 horas (lembro). Não me lembro, é algo inumano, não é algo que é justo. É algo que a Fifa pretende ir criando menos condições para aqueles que menos condições têm. E dando mais condições para aqueles que têm mais condições."