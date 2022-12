SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Desirée Soares, mulher de Galvão Bueno comemora a superação dos momentos tensos vividos por ela e pelo marido, Galvão Bueno, depois dos problemas de saúde enfrentados pelos dois nos últimos anos.

A empresária, de 54 anos, descobriu esse ano um tumor na tireoide, curado apenas com uma cirurgia, enquanto o narrador da TV Globo passou por um susto em 2019, ao ter um enfarto durante uma viagem ao Peru. No Catar, onde acompanha a Copa do Mundo deste ano, Desirée falou sobre a situação difícil exaltando a "gratidão" pela vida.

"Fiz um ultrassom da tireoide. O Dr. Ricardo Botticini Peres desconfiou e pediu para fazer pulsão. Saiu o resultado e em menos de uma semana fiz a cirurgia com o Dr. Márcio Abrahão para a retirada do tumor. Estava bem no comecinho, não precisei fazer nem iodoterapia, então não fiquei muito abalada. Claro que mexeu comigo, mas gratidão a Deus pela vida que eu sempre tive", afirmou ela em entrevista ao GShow.

Ela ainda afirmou que descobriu a própria força depois do problema de coração de Galvão, que aconteceu durante a viagem do jornalista para narrar a final da Libertadores daquele ano. Ao ver o marido passando mal, Desirée agiu rapidamente, encontrado ajuda para socorrer o marido, que não enfrentou maiores complicações.

"Nessas horas que você descobre sua força. Fui rápida e decidida. Não conhecia nada! Cheguei na recepção do hotel, pedi um motorista e perguntei onde era o melhor hospital de Lima. Eu sempre me sinto segura quando estou ao lado dele. Em um simples passeio ou em uma consulta médica, sempre é melhor termos um ao outro", completou ela, que está casada há 22 anos com o global, com quem tem um filho, Luca, de 21.