SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atacantes Mbappé e Giroud foram os grandes destaques das manchetes dos jornais franceses e também do resto do mundo neste domingo (4), após a classificação às quartas de final da Copa do Mundo do Qatar com a vitória por 3 a 1 sobre a Polônia.

Veja as principais manchetes:

L'Équipe (FRA)

"O show de Mbappé"

"Graças a um enorme Mbappé, os Bleus dispensam a Polônia e vão disputar as quartas de final do Mundial"

Le Monde (FRA)

"Dois gols de Mbappé, um de Giroud, e os Azuis vão às quartas de final"

Le Figaro (FRA)

"Seleção francesa se classifica para as quartas de final com brilhantes Mbappé e Giroud"

Le Nouvel Observateur (FRA)

"Giroud abriu o placar e Mbappé marcou duas vezes, permitindo aos Bleus derrubar a Polônia e continuar na competição"

Marca (ESP)

"Mbappé é medido com as lendas"

Mundo Deportivo (ESP)

"Um grande Mbappé puxa a França contra a Polônia"

Sport (ESP)

"Muito Mbappé para tão pouca Polônia"

Gazzetta dello Sport (ITA)

"Show de Mbappé e Giroud: França avança às quartas de final e Polônia é eliminada"

Telegraph (ING)

"Mbappé e o recordista Giroud levam a França às quartas de final"

Olé (ARG)

"Mbappé intratável e França vai às quartas de final"