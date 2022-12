SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O estado de saúde de Pelé virou assunto nos últimos dias, desde que o Rei do Futebol foi internado na última terça-feira (29), devido a tratamento contra câncer no cólon e infecção respiratória. A preocupação geral rendeu homenagens por todo o mundo a Edson Arantes do Nascimento.

Além de receber mensagens de jogadores e torcedores desejando uma boa recuperação, Pelé passou a ter seu legado esportivo relembrado.

Um vídeo que ganhou grande circulação nas redes sociais mostra lances marcantes de outros craques da história do futebol em comparação com Pelé. Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno. Todos são ídolos eternos do esporte e protagonizaram lances icônicos, mas não inéditos. Pelé já faz igual, e antes deles.

O Rei do Futebol tem um dos currículos mais completos da história do esporte. Com a seleção brasileira, Pelé conquistou 3 Copas do Mundo, um recorde. O eterno camisa 10 marcou 12 gols em suas quatro participações no torneio. Somando todas as partidas com a Amarelinha, com o Santos e com o New York Cosmos, o Craque do Século XX balançou as redes 1.283 vezes na carreira.