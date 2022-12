SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Duas seleções campeãs mundiais vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. A Inglaterra dominou e venceu Senegal, neste domingo (4), por 3 a 0, no Estádio Al Bayt, e vai enfrentar a França na busca pelo bicampeonato (os criadores do futebol venceram o torneio da Fifa quando sediaram a edição de 1966).

Depois de sofrer alguns sustos, a seleção inglesa abriu o placar com Henderson. Nos acréscimos do primeiro tempo, Harry Kane ampliou, marcando o seu primeiro gol na competição do Qatar. Mais solta, a seleção europeia ainda ampliou na etapa final, com Saka.

Agora, a Inglaterra encara a França nas quartas de final, no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), também no Al Bayt. Mais cedo, os atuais campeões do mundo venceram a Polônia por 3 a 1, com show e golaços de Mbappé, e avançaram de fase.

INGLATERRA

Pickford; Walker, Stones (Eric Dier), Maguire e Shaw; Rice, Henderson (Kalvin Phillips) e Bellingham (Mason Mount); Saka (Marcus Rashford), Foden (Jack Grealish) e Kane. T.: Gareth Southgate.

SENEGAL

Édouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs (Fodé Ballo-Touré); Nampalys Mendy, Ciss (Pape Gueye), Diatta (Pape Matar Sarr) e Sarr; Ndiaye (Cheikh Bamba Dieng) e Dia. T.: Aliou Cissé.

Estádio: Al Bayt Stadium, em Al-Khor (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (4)

Árbitro: Ivan Arcides Barton Cisneros (El Salvador)

Assistentes: David Jonathan Morán Santos (El Salvador) e Katie Nesbitt (Estados Unidos)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Cartões amarelos: Kalidou Koulibaly (SEN)

Gols: Jordan Henderson (ING), aos 38', Harry Kane (ING), aos 47'/1°T, Bukayo Saka (ING), aos 11'/2°T