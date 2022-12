SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (29), Pelé ganhou uma homenagem do filho Edinho, que publicou uma imagem e desejou forças ao pai nas redes sociais.

"Se não foram muitas lições, talvez, porque a vida não permitiu... foram muitos exemplos. Obrigado por tudo. Força, meu pai, meu Rei", escreveu Edinho.

Pelé está internado devido ao tratamento que realiza contra o câncer de cólon, diagnosticado em setembro do ano passado. Ele também apresenta uma infecção respiratória.

Neste domingo, um grupo de torcedores se mobilizou para ir na entrada do hospital e fazer uma vigília pelo Rei do Futebol, que está com 82 anos.

Saúde de Pelé

O estado de saúde do Rei gerou preocupação nesta semana depois que foi publicado que ele teve o tratamento suspenso para o combate ao câncer de cólon, já que seu corpo não reagia mais à quimioterapia, e passou a receber cuidados paliativos -visando oferecer qualidade de vida e aliviar sofrimento de pacientes com doenças incuráveis. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo UOL.

Os últimos boletins médicos do hospital, felizmente, foram tranquilizadores. O documento do sábado (3) divulgado pelo Albert Einstein afirmou que Pelé está estável e que apresentou boa resposta ao tratamento contra a infecção respiratória.