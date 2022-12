SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filha de Pelé, Kelly afirmou, em entrevista exibida no "Fantástico", programa da Globo, de neste domingo (4) que o pai e ídolo do futebol, que está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, "não está dizendo adeus".

"Ele está doente, velhinho, mas no momento está lá por uma infecção no pulmão. Não está dizendo adeus. Há 3 semanas atrás ele pegou Covid. Ele está com todas as vacinas. Ele pegou uma infecção no pulmão e por isso que ele foi para o hospital", explicou Kelly.

Já Flávia, outra filha do tricampeão mundial, afirmou que o tratamento de câncer "está dando super certo" e que o pai não está em estado terminal ou fazendo tratamento paliativo.

"Não gosto quando falam que o tratamento do câncer não deu certo. Claro que deu, ele está aqui, está dando super certo. De tempos em tempos eles vão ajustando a medicação para ver o melhor. É muito injusto falar que ele está em estado terminal, tratamento paliativo. Gente, não é isso. Acreditem na gente"