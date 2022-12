A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda (05) logo mais, às 16h, para enfrentar a Coreia do Sul pela oitavas de final da Copa do Mundo. Agora é mata-mata e quem perder dá adeus a competição.

Neymar e Danilo, recuperados de lesão, retornam ao time titular. O lateral-esquerdo, Alex Sandro, que tem uma lesão no quadril, segue fora da equipe. Danilo deve substituí-lo na lateral-esquerda e Éder Militão entra na lateral-direita.

Em coletiva de imprensa o técnico Tite citou os pontos positivos e o planejamento da equipe para a partida contra a Coreia do Sul.

"Eu estou em paz, por saber que estamos preparados para a sequência, inclusive com a derrota para Camarões. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, vai ter a oportunidade de melhorar e se preparar. Nós, da comissão, temos mais um recorte em cima do momento de cada atleta, mesmo em cima de uma difícil derrota", analisou.

A seleção deve ir à campo com: Allison, Thiago Silva, Éder Militão, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vini Jr, Raphinha e Richarlison.

A última vez que Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram foi em um amistoso realizado em Seoul no dia 02 de junho de 2022 em preparação para a Copa do Mundo. Na oportunidade a Seleção venceu os sul-coreanos por 5 a 1 com gols de Neymar (2), Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus. O centroavante Hwang Ui-Jo descontou para os sul-coreanos.

