SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Sadio Mané, estrela de Senegal, publicou uma mensagem aos seus companheiros de seleção nas redes sociais após a derrota por 3 a 0 para a Inglaterra, no domingo (4), nas oitavas de final, resultado que eliminou a equipe da Copa do Mundo do Qatar.

Mané foi cortado na véspera do início do Mundial por causa de uma lesão na perna direita.

"Queridos irmãos, vocês caíram de braços dados. O povo tem muito orgulho da sua trajetória que tem aquecido o coração dos torcedores, defendendo com dignidade a bandeira nacional. Boa sorte, o aprendizado continua. Iremos em busca de outros troféus", escreveu o jogador de 30 anos.

Esta foi a terceira participação de Senegal em Copas do Mundo. A melhor colocação foi justamente na primeira, em 2002, quando chegou às quartas de final, mas acabou eliminada pela Turquia por 1 a 0 na prorrogação. Em 2018, caiu na fase de grupos.