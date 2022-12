SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Davi Lucca, filho de Neymar, está no estádio 974 para o duelo das oitavas de final entre Brasil e Coreia do Sul, hoje (5), às 16h (de Brasília), e revelou uma conversa que teve com o pai antes da partida decisiva.

"Muito animado, quero que ele faça dois gols e que ganhe da Coreia do Sul por 3 a 1. Esses últimos dias, eu fui no treino com ele, ele falou que já pode jogar e que vai ser tudo perfeito", contou Davi Lucca, em rápida conversa com a reportagem, ao entrar no local da partida.

O garoto apareceu com uma bandeira no Brasil pintada na nuca e o nome de Pelé escrito sobre a sobrancelha esquerda. Perguntado sobre o Rei do Futebol, o filho de Neymar mandou força.

"Espero que você melhore logo", disse. Pelé segue internado no hospital Albert Einstein e revelou em suas redes sociais que irá acompanhar a partida de seu quarto no local.

Neymar deve iniciar a partida como titular, mesmo que não tenha condições de atuar todos os minutos do jogo. A decisão foi antecipada por Tite em entrevista coletiva ontem (4), que afirmou preferir contar com sua camisa 10 desde o início.

O craque sofreu uma lesão no tornozelo direito e teve um edema ósseo na primeira rodada da Copa, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, e vem se recuperando desde então. Neymar ainda era dúvida na véspera do duelo das oitavas de final e sua escalação era condicionada ao último treino antes da partida. Na atividade, Tite decidiu utilizar o camisa 10.