SANTOS, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A escalação da seleção brasileira está definida para enfrentar a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (5), às 16h (de Brasília), no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022. O técnico Tite tem a volta de Neymar e definiu Danilo como lateral-esquerdo nas ausências de Alex Sandro e Alex Telles. Neymar e Danilo estão recuperados após lesões no tornozelo.

Assim, a escalação do Brasil tem: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Paquetá; Vini Jr, Neymar e Raphinha; Richarlison. Na formação, Militão volta a ser o escolhido para atuar como lateral-direito, enquanto Dani Alves fica no banco de reservas.

Neymar e Danilo atuaram apenas na estreia do Brasil na Copa, a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. O lateral estava em um estágio mais avançado de recuperação desde a partida contra Camarões, mas foi preservado.

Por outro lado, Tite ainda não tem Alex Sandro, que sentiu uma lesão no quadril na segunda partida da Copa, a vitória por 1 a 0 contra a Suíça. O lateral segue em recuperação e deve retornar em breve. Já Alex Telles e Gabriel Jesus, com problemas no joelho, estão fora da Copa.

O Brasil foi o primeiro colocado do grupo G, enquanto a Coreia do Sul passou em segundo no grupo H -eliminando Uruguai e Gana. Em caso de empate durante o tempo regulamentar das oitavas de final, o duelo vai para a prorrogação. Persistindo a igualdade, os pênaltis definirão o classificado.