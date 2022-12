SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Karoline Lima, ex-esposa do jogador da seleção Éder Militão, está saindo do Qatar nesta segunda-feira (05) e está retornando ao Brasil. Durante a viagem, ela respondeu perguntas de seguidores e, entre as questões, comentou sobre os homens do país árabe.

"Eles foram extremamente educados, prestativos e galanteadores. Sempre elogiando e fazendo de tudo para agradar. Mas, realmente, em alguns lugares passam dos limites e chegam a incomodar bastante os olhares", escreveu a influenciadora em post no Instagram.

Karoline Lima está solteira desde julho deste ano, quando a influenciadora e Éder Militão anunciaram a separação. Cecília, filha do casal, nasceu quatro dias depois.

Sem engatar nenhum relacionamento desde então, os seguidores questionaram Karoline Lima sobre boatos de ter encontrado um romance no Qatar. A influencer negou. "Gente, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Essa possibilidade é zero no momento".

Karoline Lima foi ao Qatar para assistir à partida entre Brasil e Camarões, que terminou em derrota da seleção por 1 a 0.