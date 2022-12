SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A goleada do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcou mais um recorde mundial de audiência no YouTube para Casimiro Miguel, segundo o streamer. O canal do jornalista atingiu 5,2 milhões de usuários simultâneos na transmissão da partida. Tal marca da CazéTV mostra que o público tem uma nova preferência para assistir a jogos de futebol e essa está bem distante daquele estilo clássico da TV aberta.

Ainda antes de a bola rolar, Casimiro vestiu uma fantasia de pombo e apresentou minutos da live fazendo a zoeira em homenagem ao jogador Richarlison, arrancando risos dos comentaristas Juninho Pernambucano e Guilherme Beltrão. Cazé ainda brincou ao dizer que estava sentindo o maior calor com a roupa especial. Tiro certeiro do streamer.

Lá no estádio 974, o trio de repórteres da Cazé TV -formado por André Hernan, Alexandre Oliveira e Isabela Pagliari - convidaram um garoto vascaíno que estava na arquibancada para interagir com Casimiro e Juninho Pernambucano. Pensa se o Eric Faria chama um flamenguista para bater um papo com Galvão? A essa altura, a transmissão já tinha mais de 1,2 milhão de espectadores.

Os enviados de Cazé ainda zoaram o cachorro quente vendido por cerca de R$50 no estádio 974. Hernan brincou ao dizer que o lanche de salsicha era feio, pouco recheado e caro.

A bola rolou com aquele mesmo clima das reações de Cazé a vídeos na internet. Neymar marcou de pênalti no primeiro tempo e o streamer não economizou ao se divertir com a postura do goleiro: "Tentou meter uma catimba coreana pra cima do Neymar?".

Quando a seleção embalou no terceiro gol, Casimiro se empolgou de vez e mandou recados à seleção francesa com direito a palavrão: "Tem nós! A gente é bom pra cacete, temam a gente, temam a gente. Isso vai para você também Mbappé", brincou.

No fim do primeiro tempo, a transmissão, então, Casimiro anunciou o terceiro recorde mundial consecutivo com os 5,2 milhões de espectadores simultâneos. "Isso já é o recorde da história do YouTube, tá? O YouTube mandou para a gente a confirmação, é a maior live da história da plataforma", disse o streamer.

Pode até parecer clichê, mas os números não mentem. Assistir aos jogos com narrações em clima de bar, com zoeiras, já virou tendência entre o público brasileiro. É claro que a marca ainda não chega perto da TV aberta, mas já pode-se afirmar que significa o nascimento de um novo perfil de espectador de jogos de futebol.