SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Buenos Aires viveu uma tarde de "Bueno Zaires". Explicamos: o trocadilho tão comum entre os portenhos se refere ao calor digno do continente africano. Os termômetros na capital portenha registraram nada menos que 35 graus, e a temperatura nas alturas serviu para as rádios e TVs do país abusarem também da criatividade na narração de Brasil x Coreia do Sul nesta segunda-feira (5). "Você, que está nas ruas, sambe e se sinta na Sapucaí", cravou o narrador Gustavo Cimas, da Rádio La Red, a mais ouvida do esporte na capital, com o quarto gol brasileiro no arrasador 4 a 0 sobre a Coreia do Sul.

Ele e o comentarista "Coco" Ramón fizeram muitos elogios ao Brasil, colocando o time de Tite bem acima até da Argentina. "As potências até aqui são Brasil, França, Holanda e Inglaterra. Já Argentina e Croácia sofreram", disse o analista, que não titubeou em já prever uma semifinal 100% sul-americana com o hipotético e histórico Brasil x Argentina.

Para ele, a prorrogação da Croácia contra o Japão deixou os europeus esgotados, enquanto o Brasil pôde dosar demais seu esforço com a vitória mais que tranquila:

"A Croácia está mais cansada e é um time mais fraco que este Brasil. Vinicius Júnior é Vinicius de Moraes. Um poeta da bola".

Embora os argentinos não tenham feito esta ressalva nem na rádio e nem na TV, a Croácia é uma seleção que já demonstrou enorme fôlego na última Copa do Mundo.

Em 2018, os croatas chegaram à final (perderam para a França) sempre jogando a prorrogação: contra Dinamarca (oitavas), Rússia (quartas) e Inglaterra (semifinal).

Na TV Pública, Enrique Macaya Márquez, experiente comentarista que está em sua 17ª Copa, elogiou demais Mbappé e mandou suas forças a Pelé: "É um orgulho ver o brilho de 'Mbappelé', um herdeiro à altura do 'Rei', que foi o maior de todos", disse um dos comunicadores mais equilibrados do futebol na Argentina, em enorme sinal de reverência.

Na TV TyC Sports, a dupla habitual, com o narrador Rodolfo de Paoli e o comentarista Ariel Senosiain, também dão o confronto Brasil x Argentina na semifinal como o mais provável: "O Brasil vai dar um xeque-mate na Croácia", brincaram, em alusão ao uniforme quadriculado como um tabuleiro.

Detalhe importante que já mexe com a cabeça dos argentinos desde já. O possível Brasil x Argentina no Qatar cairia numa terça-feira 13, data cabalística conhecida por ser um dia de azar, equivalente ao brasileiro sexta-feira 13.

"Nem vamos falar disso agora porque não quero sofrer antes do tempo", brincou o ex-goleiro Sergio Goycochea, comentarista da TV Pública.