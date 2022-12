SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda-feira (5) de Copa do Mundo voltou a colocar um sorriso no rosto do brasileiro. Com um atropelo de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, o Brasil está classificado para as quartas de final. O adversário será a Croácia, que bateu o Japão com pênaltis.

Na terça-feira (6), o mata-mata continua com dois jogos ao dia. As duas partidas acontecem às 12h e às 16h.

JOGO 6

JAPÃO X CROÁCIA

Mesmo pressionando do início ao final da partida, o Japão perdeu para Croácia nos pênaltis. Com a vitória por 3 a 1, depois de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a Croácia e avançou para as quartas de final. Não foi a primeira vitória apertada da seleção europeia. No Mundial russo, os croatas eliminaram Dinamarca (oitavas de final) e Rússia (quartas de final) nos pênaltis e a Inglaterra (semifinal) na prorrogação.

JAPÃO (1) 1X1 (3) CROÁCIA

Posse de bola

41,41% x 58,59%

Chutes a gol

4 x 4

Total de passes

524 x 725

JOGO 7

BRASIL X COREIA DO SUL

Com 45 minutos iniciais de gala e a volta de Neymar, o Brasil atropelou a Coreia do Sul, goleou-a por 4 a 1 e obteve, com facilidade, a vaga nas quartas de final. Na próxima sexta-feira (9), enfrenta a Croácia, no estádio Cidade da Educação, para ir à semifinal e ter um potencial confronto com a Argentina.

BRASIL 4X1 COREIA DO SUL

Posse de bola

53,54% x 46,46%

Chutes a gol

9 x 6

Total de passes

610 x 531

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA (6)

JOGO 7

12h - Marrocos x Espanha

JOGO 8

16h - Portugal x Suíça