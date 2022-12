DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Tite surpreendeu ao fazer a "dança do pombo" na comemoração do terceiro gol do Brasil na vitória por 4 a 1 contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), no Estádio 974, na classificação para as quartas de final da Copa do Mundo Qatar 2022.

Quando Richarlison balançou as redes, logo correu para o banco de reservas e fez o técnico cumprir a promessa de dançar.

"Foi combinada, a gente falou na preleção. Ele me chamou e pediu para ensinar a Dança do Pombo. É importante ter essa alergia, isso nos contagia. Importante estar com a gente na comemoração", disse Richarlison, antes de cornetar o professor.

"Está de parabéns. Está um pouco travadinho, mas o que importa é ele estar feliz", completou o Pombo.

Lucas Paquetá, um dos especialistas das danças na seleção brasileira e autor do quarto gol, também falou sobre a irreverência de Tite.

"O professor falou que, se saísse gol, ele aprenderia a dancinha do pombo ou a minha, não importava. A gente fica feliz. Ele nos dá muita confiança para ir para cima, mas acima de tudo para ser feliz em campo. O Brasil hoje foi feliz dentro de campo e conseguimos o resultado", afirmou Paquetá.

O Brasil enfrentará a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada na sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação.