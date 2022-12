DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil surpreendeu ao golear a Coreia do Sul ainda no primeiro tempo nesta segunda-feira (5), no Estádio Lusail. O time de Tite foi ao intervalo vencendo por 4 a 0, levou um gol de honra e não teve sustos para avançar às quartas de final da Copa do Mundo Qatar 2022.

Autor do quarto gol do Brasil, Lucas Paquetá se surpreendeu com o resultado e comemorou a possibilidade de "descansar" na etapa final.

"Fizemos um grande jogo, conseguimos fazer o resultado logo no primeiro tempo, que nos facilitou um pouco. Nos deu aquela relaxada de administrar um pouco. A Coreia é muito qualificada, não à toa chegou nas oitavas. Sabíamos que ia ser difícil. A gente tenta fazer com que a bola não chegue no Alisson, mas quando chegou, ele fez grandes defesas. Agora é descansar para o próximo desafio", disse Paquetá, ao SporTV.

O meia do Brasil também comentou a comemoração de Tite no terceiro gol. O treinador fez a tradicional "dança do pombo" de Richarlison e pode fazer a dança de Paquetá ao longo da Copa.

"O professor falou que, se saísse gol, ele aprenderia a dancinha do pombo ou a minha, não importava. A gente fica feliz. Ele nos dá muita confiança para ir para cima, mas acima de tudo para ser feliz em campo. O Brasil hoje foi feliz dentro de campo e conseguimos o resultado", concluiu.

O Brasil enfrentará a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida ocorrerá na sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação.