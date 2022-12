SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 na tarde desta segunda-feira (5) no estádio 974 pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022. O resultado foi construído no primeiro tempo e possibilitou até mesmo que o terceiro goleiro Weverton tivesse minutos na Copa, algo pouco usual historicamente.

O técnico Tite já tinha dado oportunidade a Ederson, do Manchester City, na última rodada da fase de grupos ?a derrota diante de Camarões. Assim, somente Weverton, entre os 26 convocados, ainda não tinha entrado em campo. Isso acabou nesta segunda quando Alisson deixou o campo na metade do segundo tempo para a entrada do goleiro do Palmeiras.

"Primeiramente é um motivo de agradecer a Deus por tudo, estou muito feliz de chegar aqui na Copa e agora de poder ter mais minutos em campo. Mais feliz ainda pela classificação. Não foi nada combinado, as coisas foram acontecendo. O grande primeiro tempo que a gente fez proporcionou esse momento e estou feliz por isso, a equipe fez um grande jogo e fez aquilo que o Tite pediu nos treinos. A consequência disso é que sobrou alguns minutos para eu sentir a emoção de defender a seleção em uma Copa do Mundo", confessou Weverton.

O goleiro do Palmeiras ainda falou sobre a concorrência na seleção brasileira. O titular Alisson é dono da posição no Liverpool, enquanto o reserva Ederson domina a baliza do Manchester City, os mais importantes times da história recente da Premier League, da Inglaterra.

"A gente, além de profissionais que se respeitam, se gosta muito fora de campo. Tenho um carinho muito grande por ele [Alisson] pelo Ederson... a gente está o tempo todo junto, então a gente tem um sentimento de irmandade e carinho. É recíproco: ele fica feliz por mim e eu fico feliz por ele, pelas grandes defesas que ele fez no jogo. Aqui vai se formando uma família com afeto e respeito", afirmou.

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação, para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022.