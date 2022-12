SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular na vitória da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), por 4 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, o lateral Danilo tranquilizou sobre o problema no tornozelo esquerdo e já está de olho no jogo contra a Croácia pelas quartas.

Em entrevista ao SporTV, o camisa 2 listou alguns dos principais nomes da seleção croata e previu um "jogo difícil" nesta sexta-feira (9). Sobre a lesão. Danilo agradeceu ao departamento médico da seleção brasileira, que também recuperou Neymar.

"O tornozelo está bem, graças a Deus. Não posso deixar de agradecer toda a equipe de fisioterapeutas, médicos, massagistas... Eles trabalharam comigo e com o Neymar de forma incansável durante estes dias. Eles não têm descanso, trabalham demais e deixam tudo para que a gente se recupere o antes possível. Pude contribuir com essa vitória maravilhosa", falou o lateral verde-amarelo.

Sobre a partida contra a Croácia, Danilo pediu uma boa preparação da seleção brasileira para seguir viva na luta pelo hexacampeonato.

"É uma equipe com jogadores extremamente fortes: Modric, Brozovic, Perisic, Kovacic. Conheço muito bem, estão acostumados a grandes partidas. Seguramente vai ser muito difícil e a gente tem que se preparar bem para poder enfrentá-los", completou o jogador.

A seleção brasileira enfrenta os croatas nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Em caso de vitória, os comandados de Tite terão pela frente Holanda ou Argentina pelas semifinais.