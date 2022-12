SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se a seleção brasileira ainda não havia mostrado seu potencial na Copa do Mundo do Qatar, a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final, mostrou ao mundo que a equipe de Tite está entre as favoritas ao título.

Nos portais internacionais de notícias, principalmente os de países candidatos ao título, o show brasileiro foi o destaque, com enfoque na volta de Neymar e no baile apresentado pelo ataque verde-amarelo contra os sul-coreanos.

*

CONFIRA AS PRINCIPAIS MANCHETES

Olé (ARG)

"Brasil deu baile na Coreia na volta de Neymar"

Clarín (ARG)

"Brasil foi uma festa de gols e passou às quartas com banca de candidato ao título"

Clarín (ARG)

"Brasil em modo Globetrotters: o golaço de Richarlison que fez até Tite dançar"

El País (URU)

"Show de bailes, goleada e classificação às quartas de final com a volta de Neymar"

Marca (ESP)

"O Brasil é a tormenta do deserto"

Mundo Deportivo (ESP)

"Brasil maravilha com uma exibição de futebol e gols"

Sport (ESP)

"Os tambores anunciam a chegada do Brasil ao Mundial"

Gazzetta dello Sport (ITA)

"O Brasil baila com seus fenômenos: 4 a 1 sobre a Coreia do Sul"

Corriere della Sera (ITA)

"Brasil show: 4 a 1 sobre a Coreia e quartas de final contra a Croácia"

The Telegraph (ING)

"Elegante Brasil mostra suas intenções enquanto a Coreia do Sul faz as malas"

The Guardian (ING)

"Brasil desmantela a Coreia do Sul para dançar rumo às quartas de final"

The Times (ING)

"Pelé inspira o Brasil para a dança rumo às quartas de final"

The Independent (ING)

"Brasil 4 a 1 contra a Coreia do Sul em atuação esplêndida"

Mirror (ING)

"Roy Keane critica o Brasil como "desrespeitoso", já que Ally McCoist não se impressiona com a comemoração de Tite"

L'Equipe (FRA)

"Uma Coreia bem executada"

Sportske Novosti (CRO)

"Brasil derrotou a Coreia em meia hora e mandou um alerta sonoro para a Croácia antes do grande confronto!"

24 Hours (CRO)

"Uma missão difícil pela frente: nas quartas de final da Copa vamos enfrentar o país mais vitorioso da história"

DW (ALE)

"Brasil goleia e avança para as quartas de final no Qatar"