SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Richarlison fez até o técnico Tite fazer a "dança do Pombo" na comemoração do terceiro gol do Brasil na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

"A gente ensaiou essa dancinha na preleção, antes de vir para cá. É importante esse clima alegre e feliz, a alegria do professor nos contagia dentro de campo", disse o atacante, que tem o apelido Pombo e habitualmente imita o animal em suas celebrações.

O treinador confirmou que havia prometido a dança. "Eu falei: 'Se fizer o gol, pode ir que vou dançar'. Mas tomo cuidado, porque os maldosos vão falar que é desrespeito. Não queria que tivesse outra interpretação a não ser a alegria pelo resultado. Não deu para esconder."

Richarlison também falou da importância de o time titular ter sido poupado na sexta-feira (2), na derrota por 1 a 0 para Camarões.

"No último jogo, muitos criticaram o professor por ter poupado parte da equipe, mas foi importante porque os dois primeiros jogos foram pesados, é isso o que muitos não entendem. Hoje a gente mostrou intensidade desde o primeiro minuto, por ter poupado no jogo passado."

O Pombo ressaltou ainda a importância de um companheiro que voltou de lesão. "É importante ter o Neymar. Ele dentro de campo puxa dois, três marcadores, acaba sobrando espaços para a gente."