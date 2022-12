SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Titular absoluto da seleção brasileira na Copa do Mundo, Marquinhos tem acompanhado os jogos da Argentina na competição. Em entrevista ao jornal "Olé", o zagueiro colocou a equipe capitaneada por Messi como uma das candidatas ao título do Mundial e agradeceu ao companheiro do PSG pelos elogios ao Brasil.

"Agradeço, muito obrigado [a Messi por dizer que o Brasil é favorito]. Leo sabe o quanto isso é difícil, são grandes times e todos estão jogando muito bem. Todas as equipes que estão competindo são dignas de um possível título, mas é preciso ir passo a passo. A Argentina também é candidata ao título porque está jogando muito bem", disse o zagueiro.

Companheiro de Messi no PSG, Marquinhos destacou a boa Copa do argentino naquela que, segundo o atacante, será sua última edição de Mundial. O defensor disse que vê Lionel feliz no Qatar.

"Messi é um excelente jogador e tem mostrado isso todos os dias, sou companheiro dele no PSG e conheço suas qualidades. Ele está sendo muito feliz na Copa do Mundo, está fazendo grandes jogos, fez um jogo extraordinário contra a Austrália. Fica-se feliz quando os amigos estão jogando bem e espero que o próximo jogo também seja bom", afirmou.

Marquinhos e Messi podem se encontrar na semifinal da competição. Para isso, basta que o Brasil vença a Croácia na próxima sexta-feira (9) e que a Argentina passe pela Holanda no mesmo dia. No último encontro das seleções em jogos de mata-mata, os argentinos levaram a melhor, vencendo a final da Copa América, por 1 a 0, no Maracanã.